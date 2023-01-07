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В США предостерегли банки от слишком жесткого соблюдения санкций

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Фото: ТАСС/TANNEN MAURY
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Министерство финансов Соединенных Штатов предостерегло банки от слишком жестких мер по соблюдению санкций. Как пишет 7 января агентство Bloomberg, некоторые финансовые учреждения начали отказывать клиентам в обслуживании, объясняя это санкционными предписаниями.

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Замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил, что некоторые американские финансовые организации проявляют «чрезмерную осторожность», не думая, уместно ли это.

«Они якобы занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры. В связи с этим вынуждая обычных американцев обращаться за помощью в нерегулируемые и потенциально опасные организации, осуществляющие финансовую деятельность», — говорится в заявлении Нельсона.

Автор статьи приходит к выводу, что подобная политика минфина указывает на системные проблемы американского института санкций. В ситуации, когда ограничения вводили слишком быстро, их не сочли нужным сопровождать дополнительными разъяснениями. В связи с чем банки стали рассматривать каждого клиента в качестве возможного объекта, из-за которого на них могут наложить штраф.

30 декабря Минфин США опубликовал инструкцию о применении потолка цен на нефтепродукты из России. В частности, ведомство освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, полученные глубокой переработкой за пределами России, однако указало, что простое смешивание к этой процедуре не относится.

16 декабря эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive отметил, что Россия слишком важная и большая страна, чтобы посредством санкций изолировать ее от остального мира. Фарли отметил, что рестрикции начали вредить всем, включая государства, которые их ввели. По его мнению, в будущем финансовое давление на такие государства, как Россия и Китай, может оказаться опасным занятием для США и их союзников.

2 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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