В США предостерегли банки от слишком жесткого соблюдения санкций

Министерство финансов Соединенных Штатов предостерегло банки от слишком жестких мер по соблюдению санкций. Как пишет 7 января агентство Bloomberg, некоторые финансовые учреждения начали отказывать клиентам в обслуживании, объясняя это санкционными предписаниями.

Замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил, что некоторые американские финансовые организации проявляют «чрезмерную осторожность», не думая, уместно ли это.

«Они якобы занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры. В связи с этим вынуждая обычных американцев обращаться за помощью в нерегулируемые и потенциально опасные организации, осуществляющие финансовую деятельность», — говорится в заявлении Нельсона.

Автор статьи приходит к выводу, что подобная политика минфина указывает на системные проблемы американского института санкций. В ситуации, когда ограничения вводили слишком быстро, их не сочли нужным сопровождать дополнительными разъяснениями. В связи с чем банки стали рассматривать каждого клиента в качестве возможного объекта, из-за которого на них могут наложить штраф.

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