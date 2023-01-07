В Казахстане мужчину задержали за «похороны» закрывшегося в стране McDonald’s

В Казахстане мужчина решил символически «похоронить» закрывшиеся в стране рестораны McDonald’s. Такую акцию устроил житель города Костанай, возложив траурный венок к зданию ресторана быстрого питания. Мужчину задержали правоохранительные органы. Об этом сообщило 7 января МВД республики в своем Telegram-канале.

Задержанный позднее объяснил, что сделал это, так как проспорил другу. В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также ему выписали штраф за нарушение правил использования автомобиля.

Накануне McDonald’s официально объявил о прекращении работы в Казахстане из-за ограничений в поставках. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков, после того как McDonald's решил уйти из России из-за начала спецоперации по защите Донбасса.

В Казахстане еще в ноябре прошлого года приостановили работу 24 ресторана сети, ссылаясь на проблемы с поставками.

McDonald’s покидает и Белоруссию. Известно, что его место в республике займет российская сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемник McDonald's в России).

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.