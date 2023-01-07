Ушел из жизни почетный член исполкома РССС Борис Акишин

Почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Борис Акишин умер в возрасте 77 лет. Об этом 7 января сообщается на сайте Казанского национального института им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

«Борис Алексеевич внес огромный вклад в развитие студенческого спорта, спортивно-массовую работу в университете, опубликовал десятки научных и учебно-методических работ. За активную работу в профсоюзе награжден почетными знаками от Федерации профсоюзов Татарстана и Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации. Коллектив КНИТУ-КАИ скорбит о невосполнимой утрате, выражает соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича», — говорится в публикации.

Прощание состоится 9 января, похороны пройдут в Казани на Арском кладбище.

Борис Акишин был почетным работником высшего профессионального образования РФ, заслуженным работником физической культуры Республики Татарстан, мастером спорта по фехтованию и заслуженным работником КНИТУ-КАИ.