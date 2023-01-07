Фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» проходит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит фестиваль ледовых скульптур. «Вифлеемская звезда» проводится ежегодно с 29 декабря по 8 января. Фигуры изо льда посвящены Рождеству и культуре России, передает телеканал «Известия». У Храма-Памятника на Крови уже красуются скульптуры волхвов. Мастера создали ледяные ели, детально проработанные арки. В конкурсе участвовали 30 команд из 17 регионов страны. Итоги фестиваля подведут 7 января. Победители получат дипломы и призы.

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