Мирошник предупредил об опасности для священников и прихожан УПЦ на Украине

Украинские власти не остановятся на экспроприации храмов Украинской православной церкви (УПЦ), священникам и прихожанам угрожают преследование и физическая опасность. Об этом в субботу, 7 января, заявил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Марионетки режима будут использовать все доступные им средства для удушения православия на Украине. Отъем и разорение храмов, преследование священнослужителей и верующих, избиение прихожан штурмовиками и беспредельщиками — это всё в их арсенале», — сказал он в беседе с ТАСС.

Мирошник указал на тысячелетнюю историю УПЦ на украинской территории и назвал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) симулякром, подобием, признанным «сбить человека с истинной веры». По его словам, это религиозное образование было создано с целью «внести раскол в православие и стать переходным этапом к окатоличиванию населения этой территории».

«В каком виде смогут сохранить истинно верующие свое вероисповедание и организацию церкви, в большей степени зависит от них самих. Помогать можно тем, кто бьется за свои права и за свою веру. Но их ждут очень тяжелые времена», — добавил Мирошник.

Ранее, 2 января, Винницкая епархия Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила о нападении на ее протоиерея Антония Ковтонюка. Священник получил ножевые ранения, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

С начала осени у священников УПЦ регулярно проводятся обыски, десятки из них задержаны.

В ноябре сообщалось, что на Украине берут в заложники священников канонической УПЦ Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских боевиков. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Киев обвиняет священников в призывах к миру и поиску взаимопонимания. Поэтому, по его словам, для режима президента Украины Владимира Зеленского в таких условиях они являются, по сути, главными врагами.

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена якобы пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира». Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал эти обыски акцией устрашения верующих.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.