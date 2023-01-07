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Норвежский лыжник Клебо побил рекорд Устюгова и Большунова на этапах «Тур де Ски»
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Норвежский лыжник Клебо побил рекорд Устюгова и Большунова на этапах «Тур де Ски»

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Фото: ТАСС/IMAGO/Eibner/Memmler
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо побил 7 января рекорд россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова по числу побед подряд на этапах многодневки «Тур де Ски».

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В субботу Клебо стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он пробежал трассу за 39 минут 59,2 секунды. Это стало шестой по счету победой подряд для норвежского лыжника на этапах «Тур де Ски».

Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/17, а Большунов — в сезоне-2020/21, отмечает «Спорт-Экспресс».

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира.

В октябре прошлого года правление Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне.

После этого лыжник из Великобритании Эндрю Масгрейв заявил, что без спортсменов из России соревнования будут выглядеть нелепо, и добавил, что хотел бы состязаться со всеми сильными соперниками.

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