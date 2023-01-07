В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена

Президент США Джо Байден снова решил ретироваться от журналистов после выступления в Белом доме, которое было посвящено второй годовщине беспорядков в Капитолии. Видео с американским лидером 6 января появилось в Twitter-аккаунте газеты The Hill.

Американский лидер вместо общения с прессой предпочел пробежаться трусцой до своего вертолета, чтобы поскорее подняться на борт и отправиться на выходные в Делавэр. При этом сначала он подошел к стоявшим за ограждением репортерам, но потом, очевидно, передумал удовлетворять их любопытство.

«Господин президент, подождите!» — кричали наперебой сотрудники СМИ удаляющемуся от них президенту, однако он уверенно отправился в противоположном от них направлении.

Это не первый случай, когда Байден убежал от вопросов журналистов.

До этого, 7 октября, он скрылся от представителей СМИ, попросивших его ответить на вопросы о президенте России Владимире Путине. После вопроса журналиста о том, будет ли он говорить о российском коллеге, Байден поспешно отошел от корреспондентов и направился к ожидающему его на лужайке вертолету.

Еще раньше президент США устроил пробежку до вертолета в июне. Видео, на котором Байден спешит подняться на борт вертолета, доставившего его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр), удивило пользователей Сети.