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В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Президент США Джо Байден снова решил ретироваться от журналистов после выступления в Белом доме, которое было посвящено второй годовщине беспорядков в Капитолии. Видео с американским лидером 6 января появилось в Twitter-аккаунте газеты The Hill.

Американский лидер вместо общения с прессой предпочел пробежаться трусцой до своего вертолета, чтобы поскорее подняться на борт и отправиться на выходные в Делавэр. При этом сначала он подошел к стоявшим за ограждением репортерам, но потом, очевидно, передумал удовлетворять их любопытство.

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«Господин президент, подождите!» — кричали наперебой сотрудники СМИ удаляющемуся от них президенту, однако он уверенно отправился в противоположном от них направлении.

Это не первый случай, когда Байден убежал от вопросов журналистов.

До этого, 7 октября, он скрылся от представителей СМИ, попросивших его ответить на вопросы о президенте России Владимире Путине. После вопроса журналиста о том, будет ли он говорить о российском коллеге, Байден поспешно отошел от корреспондентов и направился к ожидающему его на лужайке вертолету.

Еще раньше президент США устроил пробежку до вертолета в июне. Видео, на котором Байден спешит подняться на борт вертолета, доставившего его и первую леди отмечать 45-ю годовщину свадьбы на курорт Рехобот-Бич (штат Делавэр), удивило пользователей Сети.

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