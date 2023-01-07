Машина с тремя людьми провалилась в яму с кипятком в Саратове

Автомобиль с тремя людьми провалился в яму с кипятком в результате коммунальной аварии в Саратове. Об этом 7 января в своем Telegram-канале сообщила мэр города Лада Мокроусова.

По ее словам, из-за прорыва системы теплоснабжения на севере города на дороге образовалась яма с горячей водой, в которую попал автомобиль. В нем находились двое взрослых и ребенок, они не пострадали.

Мокроусова также рассказала о состоянии мужчины, который пострадал в результате этой коммунальной аварии.

«Из-за прорыва горячей воды на указанном участке мужчина получил ожоги и был в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное учреждение», — говорится в публикации.

Глава Саратова поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому навестить мужчину в стационаре и узнать, какая помощь ему необходима. Она добавила, что глава администрации Ленинского района Дмитрий Чубуков взял ликвидацию последствий разлива горячей воды под личный контроль. В настоящее время уже восстановлена подача в дома.

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