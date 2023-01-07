Минобороны заявило о срыве атаки ВСУ на позиции ВС РФ на донецком направлении

Российские военные сорвали попытку атаки украинских боевиков на донецком направлении, заявил 7 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинская сторона силами подразделений 79 десантной и 110 механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась атаковать российские позиции в районах поселка Георгиевка и города Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Атака завершилась для ВСУ потерей 50 военных. Также противник потерял танк и автомобиль.

Ранее 7 января ВСУ также потеряли более 20 человек в ходе ответного огня российских сил в зоне ответственности Народной милиции ДНР.

Кроме того, были уничтожены девять единиц автомобильной и бронетехники украинской армии.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество, однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

ВС РФ продолжают соблюдение тишины, несмотря на обстрелы Киева

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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