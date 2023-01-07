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СМИ обвинили принца Гарри в пагубном влиянии на здоровье покойной Елизаветы II

Telegraph: нападки принца Гарри на королевскую семью могли навредить здоровью покойной Елизаветы II
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrew Parsons
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Постоянные нападки британского принца Гарри на королевскую семью могли пагубно сказаться на здоровье покойной королевы Елизаветы II. Об этом в 6 января пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к умершему монарху.

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«Она потеряла принца Филиппа, а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», — приводит газета слова одного из друзей Елизаветы II.

Другой источник сказал, что абсолютно не сомневается во влиянии обвинений со стороны принца и его жены Меган Маркл в адрес семьи на здоровье покойной королевы.

Королева Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

До этого, 23 сентября, СМИ сообщили, что принц Гарри поссорился со своим отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной Елизаветы II.

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