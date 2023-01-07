Медведев карикатурой оценил выборы нового спикера палаты представителей США

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал 7 января избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США. Он указал на затяжную длительность этой процедуры.

«Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу», — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию карикатурой.

На картинке изображено то, как свинью на повозке с флагом Украины везут слон и осел (символы, соответственно, Республиканской и Демократической партий).

Американские конгрессмены смогли избрать нового спикера только по итогам 15-го тура. В конечном счете Маккарти получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность ранее, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

В тот же день американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США, демократа Джо Байдена.