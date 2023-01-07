ДТП с машиной скорой помощи произошло в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

Автомобили столкнулись на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Счастливой.

Как уточняется в материале, иномарку занесло на дороге, она вылетела на полосу встречного движения и столкнулась со скорой помощью.

По словам источника журналистов, в результате ДТП пострадал фельдшер, он получил травму головы. Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу № 26.

Накануне, 6 января, на Мичуринском проспекте в Москве произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Детали происшествия не приводились.