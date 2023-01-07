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Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyi
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Воздушная тревога объялялась в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом 7 января свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

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Тревога в этих регионах была объявлена в 13:30 (14:30 мск) и длилась около 40 минут.

Ранее, 6 января, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Причиной якобы стал взлет российского самолета, который мог нести гиперзвуковые ракеты.

При этом днем 6 января по поручению президента России Владимира Путина был объявлен режим прекращения огня, который действует до 24:00 7 января. Такое решение связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта.

В октябре российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Эти действия, по словам Владимира Путина, стали ответом на террористические действия Киева, в том числе на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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