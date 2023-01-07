Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины
Мир
В Косово албанцы напали на возвращавшегося после рождественской литургии серба
Общество
Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе
Общество
Суд оставил в СИЗО до 5 апреля владельца сгоревшего клуба «Полигон»
Мир
На Украине призвали внутренне перемещенных лиц искать работу
Армия
Минобороны заявило о соблюдении российскими войсками режима тишины в зоне СВО
Армия
За сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Мир
Пушков предупредил о риске столкновения РФ и НАТО из-за решения Макрона по Украине
Общество
Патриарх Кирилл заявил о гибели протоиерея Васильева из-за намеренного удара Киева
Мир
Генсек НАТО счел сотрудничество Китая и РФ угрозой для Запада
Спорт
Джокович обыграл Медведева в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде
Мир
Греция построит забор на всей границе с Турцией

Датчик слежения КНР обнаружили в правительственной машине в Великобритании

СМИ: китайский датчик слежения найден спецслужбами в британской правительственной машине
0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Устройство, которое передает информацию о местоположении, было обнаружено в одном из автомобилей автопарка членов правительства и высокопоставленных дипломатов Великобритании. Как сообщила 7 января британская газета iNews, спецслужбы страны полагают, что за внедрением таких датчиков может стоять китайская разведка.

Посеяли туман: как Лондон решил бороться с влиянием Пекина
И что означает заявление Байдена о защите Тайваня в случае китайского вторжения

Издание поговорило с сотрудником британской контрразведки, который рассказал, что все автомобили пришлось тщательно проверить и «разобрать по винтику», так как в Лондоне начинают расти опасения по поводу шпионажа против государства. В результате в производимом в КНР оборудовании для автомобилей была обнаружена SIM-карта, которая передает информацию со своими координатами.

«Это дает возможность собирать информацию о правительстве на протяжении многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения и создавая подробную картину ведущейся деятельности. В этом заключается уязвимость», — пояснил источник.

2 ноября сообщалось, что сотрудников канцелярий британских министров будут проверять на связи с «враждебными государственными субъектами», такими как Россия и Китай. Решение об этом было принято на фоне усиления Лондоном своей защиты от шпионажа на самом высоком уровне. Как написала газета iNews, правительство ужесточило свой подход к России и Китаю, так как есть опасения, что шпионы, работающие от имени этих государств, нацелены на подрыв деятельности министров.

Решение также принято после сообщений о взломе экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, распространившихся в Сети.

До этого, 29 октября, газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры якобы взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки. Однако, как указал Дотком, сообщение, о котором идет речь, было обнаружено не во взломанном телефоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Трасс рассказать про данные утечки информации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023