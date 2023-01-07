Датчик слежения КНР обнаружили в правительственной машине в Великобритании

Устройство, которое передает информацию о местоположении, было обнаружено в одном из автомобилей автопарка членов правительства и высокопоставленных дипломатов Великобритании. Как сообщила 7 января британская газета iNews, спецслужбы страны полагают, что за внедрением таких датчиков может стоять китайская разведка.

Издание поговорило с сотрудником британской контрразведки, который рассказал, что все автомобили пришлось тщательно проверить и «разобрать по винтику», так как в Лондоне начинают расти опасения по поводу шпионажа против государства. В результате в производимом в КНР оборудовании для автомобилей была обнаружена SIM-карта, которая передает информацию со своими координатами.

«Это дает возможность собирать информацию о правительстве на протяжении многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения и создавая подробную картину ведущейся деятельности. В этом заключается уязвимость», — пояснил источник.

2 ноября сообщалось, что сотрудников канцелярий британских министров будут проверять на связи с «враждебными государственными субъектами», такими как Россия и Китай. Решение об этом было принято на фоне усиления Лондоном своей защиты от шпионажа на самом высоком уровне. Как написала газета iNews, правительство ужесточило свой подход к России и Китаю, так как есть опасения, что шпионы, работающие от имени этих государств, нацелены на подрыв деятельности министров.

Решение также принято после сообщений о взломе экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, распространившихся в Сети.

До этого, 29 октября, газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры якобы взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки. Однако, как указал Дотком, сообщение, о котором идет речь, было обнаружено не во взломанном телефоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Трасс рассказать про данные утечки информации.