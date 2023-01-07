Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины
Мир
В Косово албанцы напали на возвращавшегося после рождественской литургии серба
Общество
Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе
Общество
Суд оставил в СИЗО до 5 апреля владельца сгоревшего клуба «Полигон»
Мир
На Украине призвали внутренне перемещенных лиц искать работу
Армия
Минобороны заявило о соблюдении российскими войсками режима тишины в зоне СВО
Армия
За сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Мир
Пушков предупредил о риске столкновения РФ и НАТО из-за решения Макрона по Украине
Общество
Патриарх Кирилл заявил о гибели протоиерея Васильева из-за намеренного удара Киева
Мир
Генсек НАТО счел сотрудничество Китая и РФ угрозой для Запада
Спорт
Джокович обыграл Медведева в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде
Мир
Греция построит забор на всей границе с Турцией

В Крыму разработают электромобиль на базе «Буханки»

В Крыму разработают электромобиль на базе УАЗ-452
0
Фото: ТАСС/Алеев Егор
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летом 2023 года крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» презентует серийную версию микроавтобуса УАЗ-452 «Буханка» на электрической тяге. Об этом 7 января заявил глава ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

Старость дома не застанет: легендарный внедорожник полвека в строю
Тест-драйв экспедиционного «УАЗ Hunter»

«Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», — приводит его слова ТАСС.

Демурия отметил, что электромобиль испытают в горных и степных условиях Крыма. Кроме того, он будет проходить сертификацию перед стартом производства, что позволит продавать не только комплекты узлов для переоборудования авто, но и сделает возможной заводскую сборку от производителя «Буханок».

Глава ассоциации добавил, что трансмиссия машины будет полностью электрической, однако в двигательный отсек установят топливный генератор, чтобы увеличить запас хода. Для холодных регионов в новинку также добавят обогрев салона.

В конце ноября ульяновский автозавод в честь 50-летие модели 469 выпустил лимитированную версию вездехода УАЗ-469 стоимостью 1,65 млн рублей.

Автомобиль отличается черным матовым покрытием «Раптор», шноркелем, силовым передним бампером, мощными порогами и диодными фарами.

3 ноября Ульяновский автозавод обнародовал данные о новой начальной версии внедорожника Patriot, у которой мотор экологического класса Евро-2 и нет системы ABS. Новую версию машины производитель назвал «Base Икар». У автомобиля китайская коробка передач, классическая раздаточная коробка с механическим включением и стальные диски колес.

Из опций комфорта есть гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, аудиоподготовка и центральный замок. Если с мотором экологического класса Евро-5 новый «Патриот» стоит 1,52 млн рублей, то внедорожник, отвечающий эконормам Евро-2, предлагают за 1,5 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023