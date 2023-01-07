В Крыму разработают электромобиль на базе «Буханки»

Летом 2023 года крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» презентует серийную версию микроавтобуса УАЗ-452 «Буханка» на электрической тяге. Об этом 7 января заявил глава ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

«Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», — приводит его слова ТАСС.

Демурия отметил, что электромобиль испытают в горных и степных условиях Крыма. Кроме того, он будет проходить сертификацию перед стартом производства, что позволит продавать не только комплекты узлов для переоборудования авто, но и сделает возможной заводскую сборку от производителя «Буханок».

Глава ассоциации добавил, что трансмиссия машины будет полностью электрической, однако в двигательный отсек установят топливный генератор, чтобы увеличить запас хода. Для холодных регионов в новинку также добавят обогрев салона.

В конце ноября ульяновский автозавод в честь 50-летие модели 469 выпустил лимитированную версию вездехода УАЗ-469 стоимостью 1,65 млн рублей.

Автомобиль отличается черным матовым покрытием «Раптор», шноркелем, силовым передним бампером, мощными порогами и диодными фарами.

3 ноября Ульяновский автозавод обнародовал данные о новой начальной версии внедорожника Patriot, у которой мотор экологического класса Евро-2 и нет системы ABS. Новую версию машины производитель назвал «Base Икар». У автомобиля китайская коробка передач, классическая раздаточная коробка с механическим включением и стальные диски колес.

Из опций комфорта есть гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, аудиоподготовка и центральный замок. Если с мотором экологического класса Евро-5 новый «Патриот» стоит 1,52 млн рублей, то внедорожник, отвечающий эконормам Евро-2, предлагают за 1,5 млн рублей.