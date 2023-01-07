Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Российские войска соблюдают режим временного прекращения огня в зоне спецоперации (СВО) вдоль всей линии боевого соприкосновения, однако украинская сторона продолжает обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Об этом заявил 7 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что на краснолиманском направлении украинские войска произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях они применили артиллерию по подразделениям российских войск 51 раз.

«По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка ДНР нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — рассказал Конашенков.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что несмотря на артиллерийские обстрелы украинских войск, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российскими войсками до окончание его действия.

Режим прекращения огня вступил в силу с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина в 12:00 6 января. Он продлится до 24:00 7 января.

Москва также призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако предложение было отвергнуто. В частности, возможность рождественского перемирия отверг президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».