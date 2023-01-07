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Суд оставил в СИЗО до 5 апреля владельца сгоревшего клуба «Полигон»

Суд оставил под стражей до 5 апреля владельца сгоревшего клуба «Полигон» Мирзоева
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Басманного суда
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Басманный суд Москвы 7 января оставил под стражей до 5 апреля экс-депутата Костромской областной думы, владельца здания клуба «Полигон» в Костроме Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре, произошедшем в ноябре 2022 года.

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«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля», — говорится в постановлении суда.

На такой же срок арест продлен директору ООО «Империя» Наталье Белоноговой, чья фирма занималась организацией работы «Полигона».

Мирзоев обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Белоноговой же предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в клубе произошел в ночь на 5 ноября. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил в потолок развлекательного центра устройство «Сигнал охотника». Погибли 13 человек, шестеро ранены.

По данным МЧС Костромской области, ряд эвакуационных выходов были заперты. Кроме того, проверок в клубе не проводили, поскольку он находился в собственности индивидуального предпринимателя, относящегося к категории микропредприятия. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

В свою очередь, Мирзоев пояснял, что сдавал все помещения в аренду и не имеет никакого отношения к организовавшей работу заведения фирме «Империя». Он отметил, что электропроводка в клубе была установлена арендатором.

Подозреваемый в запуске пиротехники мужчина также арестован.

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