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На Украине призвали внутренне перемещенных лиц искать работу

Вице-премьер Верещук: внутренне перемещенные жители Украины должны искать работу
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Внутренне перемещенные жители Украины должны искать работу, активнее трудоустраиваться и не надеяться только на помощь государства. Об этом 7 декабря заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

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«Среди внутренне перемещенных лиц немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, а устроились на работу и хорошо чувствуют себя на новом месте», — привела пример глава ведомства.

Как отмечено в заявлении Верещук в Telegram-канале мининтеграции Украины, «трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях».

По данным Международной организации по миграции, среди внутренне перемещенных лиц сейчас насчитывается более 6,9 млн жителей Украины.

28 ноября мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что часть жителей Киева может быть эвакуирована в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Градоначальник подчеркнул, что речи о переселении горожан в другие регионы или о вывозе за границу не идет.

1 декабря также сообщалось, что украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать часть приемов пищи и услуги прачечной, чтобы ускорить их интеграцию в местные общины. Согласно новым правилам, жителям Украины предоставят две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. После повторного отказа они должны будут взять на себя часть расходов на проживание в финансируемом государством жилье.

Еще 1 ноября аналитики на Украине выразили мнение, что гражданам страны на зиму следует переехать из городов в сельские дома с печным отоплением. Так, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что в ситуации, когда в городе отсутствуют электричество, тепло, свет и водоснабжение, такой вариант представляется наиболее рациональным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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