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Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе

Синоптик Леус: потепление до –2 градусов придет в Москву на следующей неделе
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Alexander Zemlianichenko Jr
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В Москве ожидается потепление на предстоящей неделе. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 12 января, температура поднимется до отметки –2 градуса. Об этом 7 января сообщает центр погоды «Фобос» на сайте Метеовести.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночь на 8 января на территории Русской равнины будет практически такой же морозной, как и прошедшая.

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«Однако тенденция на «потепление» уже наметилась. Уже днем в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем в субботу, температура составит −15…−20 градусов», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже в ночь на понедельник термометры покажут −20…−25 градусов, местами до −30 градусов, днем ожидается −14…−19 градусов, что пока еще существенно, на 12–13 градусов ниже климатической нормы, добавил Леус.

Специалист заверил, что 10 января температура продолжит повышаться. 11 января процесс активизирует теплый атмосферный фронт с запада, который спровоцирует усиление ветра и небольшой снег. Днем температура составит до −7…−12 градусов. 12 января в столице будет также ветрено и снежно, ожидается −4…−9 градусов. 13 января столбики термометров покажут −2…−7 градусов.

«Метеорологическая статистика говорит о том, что после экстремальных Рождественских морозов с температурой ниже −25 градусов, следующие за ними, морозы Крещенские, бывают сильными лишь примерно в 30% случаев. Так что высока вероятность того, что на Крещение в регионе будет не холоднее минус 8−13 градусов», — заключил синоптик.

Ранее в этот день сообщалось, что ночь на 7 января в Москве стала самой холодной с начала зимы.

6 января замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие по Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.

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