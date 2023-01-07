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Пушков предупредил о риске столкновения РФ и НАТО из-за решения Макрона по Украине

Пушков: решение Макрона о передаче Украине AMX-10 RC чревато втягиванием НАТО в конфронтацию с РФ
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Фото: commons.wikimedia.org/Officier communication du 4e RCh
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC, может обернуться столкновением между Россией и НАТО. Об этом 7 декабря заявил сенатор Алексей Пушков.

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Как предполагает Пушков, само по себе решение Парижа не изменит ход конфликта.

«Однако оно может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — отметил он в публикации в Telegram-канале.

Также, по мнению сенатора, решение Макрона очень многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.

6 января представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что организация воздержалась от оценки намерений США, Германии и Франции передать Украине боевые машины пехоты.

Тогда же Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для Киева на $3 млрд, который включает в себя 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, амуницию, запчасти и др. Отмечалось, что в этой инициативе поучаствует и Германия, которая предоставит Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder.

Также 4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion. Тогда же сообщалось, что президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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