Синоптик рассказал о «защите» Ладогой Петербурга от морозов

Ладога защитила Санкт-Петербург от аномальных холодов. Об этом главный специалист городского Гидрометцентра Александр Колесов в субботу, 7 января, написал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в холодную погоду над Ладогой образовываются облака. При определенных направлениях ветра с Ладоги выносит облака, снег и тепло. Он добавил, что городу повезло с погодой.

Колесов отметил, что самый морозный день в регионе прогнозируется 8 января. Однако, если бы не «защита» Ладоги, могло бы быть холоднее, отмечает 78.ru.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на администрацию Петербурга, 7 января в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Температура в этот день будет понижаться до –20 градусов.

Жителей призвали проявлять осторожность.

Ранее, 6 января, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие в Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.