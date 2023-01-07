Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины
Мир
В Косово албанцы напали на возвращавшегося после рождественской литургии серба
Общество
Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе
Общество
Суд оставил в СИЗО до 5 апреля владельца сгоревшего клуба «Полигон»
Мир
На Украине призвали внутренне перемещенных лиц искать работу
Армия
Минобороны заявило о соблюдении российскими войсками режима тишины в зоне СВО
Армия
За сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Мир
Пушков предупредил о риске столкновения РФ и НАТО из-за решения Макрона по Украине
Общество
Патриарх Кирилл заявил о гибели протоиерея Васильева из-за намеренного удара Киева
Мир
Генсек НАТО счел сотрудничество Китая и РФ угрозой для Запада
Спорт
Джокович обыграл Медведева в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде
Мир
Греция построит забор на всей границе с Турцией
Сюжет:

Синоптик рассказал о «защите» Ладогой Петербурга от морозов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ладога защитила Санкт-Петербург от аномальных холодов. Об этом главный специалист городского Гидрометцентра Александр Колесов в субботу, 7 января, написал в своем Telegram-канале.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

По словам специалиста, в холодную погоду над Ладогой образовываются облака. При определенных направлениях ветра с Ладоги выносит облака, снег и тепло. Он добавил, что городу повезло с погодой.

Колесов отметил, что самый морозный день в регионе прогнозируется 8 января. Однако, если бы не «защита» Ладоги, могло бы быть холоднее, отмечает 78.ru.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на администрацию Петербурга, 7 января в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Температура в этот день будет понижаться до –20 градусов.

Жителей призвали проявлять осторожность.

Ранее, 6 января, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие в Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023