Греция построит забор на всей границе с Турцией

Греция возведет забор по всей длине сухопутной границы с Турцией по реке Эврос, заявил 7 января министр защиты граждан страны Такис ​​Теодорикакос.

«Правительственный совет по иностранным делам и обороне (KYSEA) принял решение, и министерство защиты граждан обязано его реализовать, чтобы построить забор по всей длине реки Эврос, то есть на границах Греции и Европы с Турцией. Его общая длина составляет 140 км», — сказал он. Его слова приводит пресс-служба министерства защиты граждан страны.

Теодорикакос указал, что строительство первых 35 км начнется немедленно. Для этого правительство Греции планирует выделить €100 млн.

«Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул министр.

По его словам, в прошлом году Греция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тыс. нелегальных мигрантов. Кроме того, полиция страны арестовала 1,3 тыс. перевозчиков людей.

«Мы положили конец нелегальной иммиграции. Греки могут быть уверены, что мы эффективно решаем проблему нелегальной иммиграции, которая направляется и используется соседней Турцией», — заключил министр.

Греческие власти возводят заградительный забор на сухопутной границе с Турцией с 2020 года. На сегодняшний день уже возведена часть заграждения протяженностью 37,5 км.

Помимо ситуации с нелегальной иммиграцией, между Турцией и Грецией назревает напряженность по другому вопросу. Так, 1 января министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в провокационных действиях и создании напряженности в регионе.

30 декабря глава оборонного ведомства озвучил позицию Турции о том, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод. В таком случае Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

До этого, 6 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит осуществлять провокационные действия. Министр обратил внимание, что Греция проводит военные учения на островах в Эгейском море, где, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение. Чавушоглу призвал Афины отказаться от подобного шага и предупредил, что Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес.