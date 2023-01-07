Умер работавший с группами «Ария» и «Любэ» звукорежиссер Овчинников

В субботу, 7 января, на 61-м году жизни скончался продюсер и звукорежиссер Владимир Овчинников, работавший с группами «Любэ», «Ария», «Мумий Тролль» и многими другими. О его смерти сообщил музыкант и режиссер Гарик Сукачев в своих социальных сетях.

«Наша музыкальная семья лишилась огромного профессионала своего дела, звукорежиссера и просто замечательного человека. Это пока совершенно не укладывается в голове», — написал Сукачев.

В последние годы жизни Овчинников страдал от заболевания крови, из-за которого перенес несколько курсов терапии, а также оказывался в реанимации. Последний концерт в качестве звукорежиссера он отработал всего неделю назад.

Дебютными работами Овчинникова, которые принесли ему наибольшую популярность, стали альбомы Найка Борзова и группы «Маша и Медведи».

Кроме того, музыкант продюсировал релизы групп «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Ундервуд», «Звери» и многих других. Помимо этого Овчинников сотрудничал с Олегом Митяевым и Игорем Бутманом.