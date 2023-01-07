В боях под городом Артемовск (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен украинский неонацист Александр Полищук. Об этом 7 января сообщил советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Бедой Церкви Александр Полищук, с позывным «Альпинист»», — говорится в сообщении.

Журналистка Наталья Позняк в своих социальных сетях добавила, что 45-летний Полищук был ликвидирован 23 декабря. По ее информации, неонацист участвовал в боях за Лисичанск, Северск, Северодонецк и Зайцево.

В конце ноября украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко также был уничтожен в боях под Артемовском.

29 декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

Еще в конце ноября военкор «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении. Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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