Реклама
Прямой эфир
Общество
Патриарх Кирилл заявил о гибели протоиерея Васильева из-за намеренного удара Киева
Армия
Одного из лидеров нацбатальона «Свобода» ликвидировали под Артемовском
Мир
Генсек НАТО счел сотрудничество Китая и РФ угрозой для Запада
Общество
В России не обнаружили вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»
Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по двум районам Донецка
Спорт
ФИФА назначила первую женщину из Саудовской Аравии футбольным арбитром
Мир
В Италии заявили о давлении США на Рим в вопросе поставок Киеву ЗРК SAMP-T
Происшествия
В Тольятти более 80 человек эвакуировали из-за пожара в здании рынка
Общество
Умер работавший с группами «Ария» и «Любэ» звукорежиссер Овчинников
Армия
ВСУ за сутки потеряли от ответного огня в ДНР более 20 человек
Происшествия
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Мир
Генконсульство Турции в Марселе забросали «коктейлями Молотова»
Сюжет:

Одного из лидеров нацбатальона «Свобода» ликвидировали под Артемовском

МВД ЛНР: под Артемовском уничтожен лидер нацбатальона ВСУ «Свобода» Александр Полищук
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В боях под городом Артемовск (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен украинский неонацист Александр Полищук. Об этом 7 января сообщил советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Ствол накрыт: российская армия уничтожает артиллерию ВФУ
За один день в зоне СВО выведено из строя 13 украинских дальнобойных орудий и САУ

«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода», уроженец Бедой Церкви Александр Полищук, с позывным «Альпинист»», — говорится в сообщении.

Журналистка Наталья Позняк в своих социальных сетях добавила, что 45-летний Полищук был ликвидирован 23 декабря. По ее информации, неонацист участвовал в боях за Лисичанск, Северск, Северодонецк и Зайцево.

В конце ноября украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко также был уничтожен в боях под Артемовском.

29 декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

Еще в конце ноября военкор «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении. Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023