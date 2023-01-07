Генконсульство Турции в Марселе забросали «коктейлями Молотова»

Здание генконсульства Турции во французском Марселе забросали «коктейлями Молотова». Как сообщил 7 января телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции, по факту происшествия уже задержаны двое злоумышленников курдского происхождения.

Отмечается, что еще двоих подозреваемых ищут.

«По словам источника в полиции, двое задержанных не фигурируют в списке разыскиваемых лиц и признались в том, что являются курдами», — указал телеканал.

Задержанные были заключены под стражу. Инцидент расследуют правоохранители.

24 декабря сообщалось, что курдские демонстранты устроили массовые беспорядки в центре Парижа. Они громили остановки общественного транспорта, поджигали автомобили и уличную мебель. Из соображений безопасности на несколько часов было закрыто несколько станций парижского метро.

За три дня до этого три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа. Три человека были ранены. Сообщалось, что один из них находился в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной нападения стал конфликт на почве расизма.

Был задержан 69-летний подозреваемый. Ранее он привлекался к ответственности за расистское нападение. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.