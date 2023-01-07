Генсек НАТО счел сотрудничество Китая и РФ угрозой для Запада

Сотрудничество между Россией и Китаем угрожает действующему миропорядку западных стран. Об этом 7 января заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», — приводятся слова Столтенберга на сайте альянса.

Он считает, что очевидным доказательством его слов является отказ Пекина осуждать спецоперацию РФ на Украине. Более того, добавил генсек, Китай «продвигает российский нарратив» и обвиняет НАТО в сложившейся ситуации на мировой арене.

Также Столтенберг напомнил об углублении отношений Пекина и Москвы в экономической и военной сферах.

Российский лидер Владимир Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции 30 декабря. Президент отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 31 декабря в рамках направленного Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году.