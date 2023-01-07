В WADA заявили об ожидании от России более $1 млн в качестве ежегодного взноса

В 2023 году Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более $1 млн в качестве обязательного ежегодного взноса. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе организации.

«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», — сообщил представитель WADA агентству ТАСС.

Ранее, 19 ноября, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством и защищать интересы российских спортсменов.

Он также напомнил, что Россия создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом, которую признал аудит конвенции ЮНЕСКО. Поэтому подобные претензии должны иметь законный характер, добавил министр.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2020 году запрещало российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.

В середине декабря WADA, которое на два года ввело санкции против российских атлетов, заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года. Однако, несмотря на то что срок рестрикций истек 17 декабря, там признали, что продлить их не представляется возможным, поскольку это будет противоречить решению CAS.