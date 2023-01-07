Пользователи Twitter раскритиковали обращение Шольца к Зеленскому со словами о России

Немецкие пользователи Twitter обрушились с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца после его обещания президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать Киев в борьбе с Москвой.

Накануне, 6 января, Шольц и Зеленский провели телефонный разговор. Украинский лидер поблагодарил канцлера ФРГ за новый пакет военной помощи Киеву. В Twitter он сообщил, что обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество по усилению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Шольц, в свою очередь, также в Twitter заявил о том, что Берлин поставляет Киеву системы Patriot и БМП Marder, для того чтобы Украина могла противостоять России.

«Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку», — цитирует «РИА Новости» одного из пользователей Twitter.

Немцы также выступили против того, чтобы Шольц еще сильнее втягивал страну в украинский конфликт.

«Вьетнамцы, югославы, иракцы, афганцы, ливийцы и сирийцы защищали свою страну от американских поджигателей конфликта. Где тогда было немецкое оружие для всего мира?» — поделился мнением еще один пользователь.

6 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что ФРГ в 2022 году поддержала Украину более чем €12 млрд.

Тогда же депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

Хебештрайт в тот же день сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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