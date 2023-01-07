На Украине признали, что на сегодняшний день Россия противостоит всему НАТО. Такое мнение высказала в субботу, 7 января, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Так она прокомментировала заявление главы украинского минобороны Алексея Резникова о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Москвой.

«Это просто признание факта, который был и есть, что России сегодня противостоит фактически не столько Украина, сколько НАТО», — приводит ее слова «РИА Новости».

5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что передача вооружений на Украину является кратчайшим путем к достижению мира в регионе.

Он призвал союзников по альянсу вкладывать больше средств в оборону, бороться с «зависимостью от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Столтенберг уже не раз делал подобные заявления. Так, 30 декабря он назвал военную поддержку Украины миротворческим средством. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в текущем конфликте».

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.

В конце декабря турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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