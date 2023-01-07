Вечернее платье принцессы Дианы выставили на аукционе в Нью-Йорке

В Нью-Йорке выставили на торги платье принцессы Дианы. Эксперты оценивают лот в диапазоне от $80 тыс. до $120 тыс. Модель в 1989 году создал один из ведущих дизайнеров Лондона Виктор Эдельштейн. Кутюрье работал с принцессой Уэльской в течение 11 лет, передает телеканал «Известия». Платье пошито из шелкового бархата темно-баклажанового цвета. Впервые наряд продали на аукционе в 1997 году за месяц до гибели леди Ди. Сейчас предмет гардероба выставили из частной коллекции. За право стать обладателем эксклюзива коллекционеры поборются 23 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.