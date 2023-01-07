На выставке CES 2023 представили наушники-серьги

Беспроводные наушники-серьги представили на выставке CES 2023. Производители создали аксессуар для ценителей моды. Клипсы будто бы выполнены из золота с жемчугом и хранятся в стильной шкатулке, передает телеканал «Известия». Источник звука находится на мочке уха и оснащен датчиком движения. Девайс направляет музыку в слуховой проход, но окружающим она не слышна. В наушники встроен микрофон, поэтому можно отвечать на звонки. Новинка поступит в продажу в Британии уже в июне этого года. Выставка высоких технологий CES 2023 проходит в Лас-Вегасе все желающие могут посетить экспозицию до 8 января.

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