Заммэра Москвы Сергунина рассказала о расширении волонтерского сообщества

В прошлом году к волонтерскому движению столицы присоединились почти 300 тыс. человек. При этом его общая численность превысила 950 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Основа волонтерского движения города — молодежь. Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди», — сказала вице-мэр.

По ее словам, доля студентов и работающей молодежи в волонтерском движении составляет порядка 70%. Они участвуют в различных проектах и акциях, помогают в проведении патриотических, культурных и спортивных мероприятий.

В 2022 году был учрежден и впервые вручен знак отличия «Волонтер Москвы». Это награда мэра столицы для волонтеров, которые внесли значительный вклад в развитие культуры добрых дел. 30 человек стали ее обладателями.

Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, нужно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Затем следует выбрать интересующие направления и тематические мероприятия, оформить личную книжку волонтера или записаться на программы развития компетенций. Данные возможности также доступны в трех волонтерских окружных центрах, которые были открыты осенью.

За все время работы партнерами «Мосволонтера» стали более 2,2 тыс. организаций, из них 600 начали сотрудничать с ресурсным центром с начала 2022 года. Они приглашают волонтеров на свои площадки и участвуют в благотворительных мероприятиях.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.