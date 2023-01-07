ВСУ за сутки потеряли от ответного огня в ДНР более 20 человек

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ответного огня российских сил в зоне ответственности Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли более 20 человек. Об этом сообщили 7 января в управлении Народной милиции ДНР.

«Несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов республики. <...> Потери личного состава противника составили более 20 человек», — указано в Telegram-канале ведомства.

Также были уничтожены девять единиц автомобильной и бронетехники украинской армии. Как подчеркнули в народной милиции, что российские войска были вынуждены открывать ответный огонь.

Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, а также Горловку в ДНР. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки армия Украины выпустила по населенным пунктам ДНР 102 снаряда различных калибров. В Горловке была ранена мирная жительница.

Вечером 6 января ВСУ впервые применили РСЗО за время действия рождественского режима прекращения огня. До этого в течение дня удары велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию, продолжив обстреливать мирные кварталы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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