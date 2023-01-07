Паромное сообщение в Керченском проливе возобновлено

Керченская паромная переправа, соединяющая Краснодарский край и Крым, возобновила работу после приостановки сообщения из-за непогоды. Об этом 7 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Накануне сообщение на переправе было приостановлено из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 м/c.

Кроме того, в региональном главке МЧС РФ сообщали об ухудшении погоды на территории всего Краснодарского края. Сообщалось о сильных дождях, которые переходили в мокрый снег.

До этого, в середине декабря, работу переправы также приостанавливали из-за плохих погодный условий.