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Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден поздравил представителя Республиканской партии Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей конгресса. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Как показали последние два года, мы можем сделать важные вещи для страны, когда делаем это вместе», — приводятся слова Байдена в публикации.

Американский президент также подчеркнул, что граждане страны ожидают от лидеров слаженной работы, которая будет ставить потребности людей превыше всего.

По словам Байдена, он готов работать с республиканцами по мере возможности, чтобы совместно делать «важные дела» для страны.

Ранее в этот день в США конгрессмены по итогам 15 тура голосования избрали Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность ранее, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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