Умер сыгравший в «Терминаторе» актер Эрл Боэн

Голливудский актер Эрл Боэн, снявшийся в трех частях кинофраншизы «Терминатор», скончался на 82-м году жизни, сообщил портал TMZ со ссылкой на семью актера 7 января.

Указывается, что актер скончался на Гавайях, однако точную причину смерти близкие Боэна не раскрывают.

Боэн родился в 1945 году в Нью-Йорке. Всего в его фильмографии 200 картин, однако широкую известность ему принесла роль врача-психиатра Сильбермана в картинах «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный день» (1991) и «Терминатор 3: Восстание машин» (2003).

Кроме того, актер сыграл в фильмах и сериалах «Спасатели Малибу», «Санта-Барбара», «Моя мачеха – инопланетянка», «Странная парочка – 2» и других.