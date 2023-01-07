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В Москве второй раз подряд зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Синоптик Леус: пик морозов в Московском регионе пришелся на минувшую ночь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Об этом 7 января сообщает центр погоды «Фобос» на сайте Метеовести.

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Сообщается, что базовая метеостанция столицы на ВДНХ к 6:00 субботы зафиксировала температуру в −23,4 градуса. На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от −21,1 градуса до −24,8 градуса.

Кроме того, на севере Подмосковья минимальная температура воздуха составила −29,4 градуса.

До этого самой холодной была ночь на пятницу, когда минимум составил −23 градуса ровно.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что пик морозов в Московском регионе пришелся на минувшую ночь. По его словам, уже с завтрашнего дня температура воздуха в городе и области начнет постепенно подниматься.

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до 24 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион 7 января.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –22 до –20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –24 градусов.

Ранее, 6 января, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие по Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.

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