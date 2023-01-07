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Журналистка из США задала Пентагону неудобный вопрос о биолабораториях на Украине

Журналистка Робинсон: биолаборатории США на Украине привели к конфликту с Россией
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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Журналистка из США Эмералд Робинсон поинтересовалась у властей страны, зачем на территории Украины находятся несколько десятков биолабораторий. Публикацию на эту тему она сделала в своем аккаунте в Twitter 7 января.

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«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» — задалась вопросом журналистка.

В начале ноября Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. Сообщалось, что документ поддержали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Резолюцию российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН 2 ноября. Помимо создания специальной комиссии, в резолюции предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал более 30 лабораторий на Украине. Он уточнил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия и тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

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