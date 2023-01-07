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Экс-военный США заявил об отсутствии интереса у Европы к конфликту на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: большинство европейцев не интересует тема Украины
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Фото: ТАСС/Рубцов Андрей
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Большинство жителей Европы вообще не интересует конфликт на Украине. Об этом заявил 5 января экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как считает бывший военный, этот факт становится особенно заметен, если сравнить финансовую помощь Украине от США и от стран Европы. Макгрегор полагает, что, поскольку в реальности европейцы относятся к Украине довольно прохладно, Вашингтону приходится постоянно уговаривать своих союзников увеличить помощь Киеву.

6 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

В тот же день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 2 января провела первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в текущем году и заявила о намерении в скором времени прибыть на территорию страны и провести с ним встречу. Она также пообещала продолжать оказывать мощную финансовую помощь Украине и начать выплачивать в скором времени пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами.

30 декабря французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал оказание финансовой помощи Украине ограблением европейских граждан. Он отметил, что глава ЕК планирует совершить «ограбление века» на деньги европейцев.

Западные страны начали активнее вооружать Украину, оказывать ей финансовую помощь и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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