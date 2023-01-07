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В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине

Myśl Polska: Украина вонзила нож в спину Венгрии, приняв закон об образовании в 2017 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украина держится недружественной политики в отношении Венгрии, которая некогда была для нее союзным государством. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Питер Фехер 7 января.

За чертой вредности: что не так в отношениях Украины и Венгрии
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В своем материале он напомнил, что Венгрия стала одной из первых стран, которые признали независимость Украины еще в 1991 году. С этого же времени Будапешт проводит дружественную политику в отношении Киева.

Однако после «оранжевой революции» в 2004 году, уверен Фехер, к украинской власти вернулись потомки фашистов, поддерживающие идеи немецкой армии времен Второй мировой войны. Всё это, говорится в статье, привело к беспокойной политики Киева, которая проходит при «помощи из США».

«Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья. <…> В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину»», — подытожил Фехер.

В середине ноября посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов указал на то, что венгры лучше всех в Европе понимают, какого рода режим установился на территории современной Украины. По его словам, они знают это по опыту более 150 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатье и подвергающихся языковой и иной дискриминации со стороны киевского режима, так же как и русские.

Ранее, в середине июля Сийярто сообщал, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он указал, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье страна будет защищать венгров силой оружия. Сийярто напомнил, что сегодня в в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе «Об образовании», вступившему в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

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