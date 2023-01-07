Сообщение о «минировании» экстренно севшего в Японии самолета поступило из Германии

Информация об угрозе взрыва самолета австралийской авиакомпании Jetstar поступило по телефону из Германии. Неизвестный мужским голосом на английском языке заявил сотрудникам аэропорта, что в самолете, летевшем из Нариты в Фукуоку, заложена 100-килограмовая бомба. Об этом сообщил в субботу, 7 января, телеканал NHK.

Сообщение поступило около 06:20 по местному времени. Около 07:41 самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Тюбу.

На борту находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа. При этом на рейс было забронировано 149 мест. В ходе эвакуации на надувных трапах пять человек получили легкие травмы.

По словам пассажиров рейса, перед посадкой командир самолета сообщил, что они совершат экстренную посадку из-за технической неисправности. Только после приземления им сообщили о риске нахождения бомбы на борту.

На время проверки рейса полицией в аэропорту Тюбу почти на четыре часа были запрещены все рейсы, что привело к массовым задержаниям и отменам полетов. Так, All Nippon Airways отменила 21 рейс, Japan Airlines ― шесть.

Отмечается, что полиция осмотрела багажное отделение самолета рентгеном, но никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ не нашла. Однако сотрудники правоохранительные органы продолжают проверку ситуации.

Ранее в этот день стало известно, что рейс авиакомпании Jetstar совершил экстренную посадку в международном аэропорту Тюбу. Это произошло из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Неизвестный мужским голосом заявил, что заложил в самолете компании Jetstar бомбу.