Палата представителей США по итогам 14 туров не смогла избрать спикера

Палата представителей конгресса США по итогам 14 туров так и не смогла выбрать спикера. Трансляцию заседания ведет 6 января телеканал C-SPAN.

По итогам выборов в конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев Кевин Маккарти в очередной раз не сумел заручиться поддержкой большинства. В 14-м туре голосования он набрал 216 голосов.

Представитель демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов.

Альтернативными претендентами на пост спикера от республиканцев стали Энди Биггс от штата Аризона, набравший два голоса, и Джим Джордан, за которого также проголосовали два конгрессмена.

Согласно информации телеканала CNN, Маккарти не хватило голоса республиканца Мэтта Гетца, который ранее выдвигал на голосовании кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа, а теперь предложил взять перерыв до понедельника.

После того как Гэтц отказался голосовать за Маккарти в 14-м туре, лидер республиканцев подошел к нему, чтобы поговорить. Однако стоило Маккарти уйти, на Гэтца почти набросился однопартиец Майк Роджерс от штата Алабама. Другим конгрессменам пришлось его удерживать.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

В этот же день Маккарти заявил, что рассчитывает избраться спикером палаты представителей в 14 туре.

Ранее, 3 января, палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

По итогам 13 туров определить нового спикера так и не удалось. За Маккарти проголосовали 214 конгрессменов, за Джеффриса — 212, за Джордана — 6.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

Между тем 4 января американский президент Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.

Также 6 января сенатор Алексей Пушков написал, что затянувшиеся выборы нового спикера палаты представителей конгресса показывают глубину раскола во властных кругах США. По его словам, американская система власти «всё чаще буксует».

Ведущий политических ток-шоу, автор YouTube-канала Rubin Report американец Дэйв Рубин 6 января пошутил о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского в качестве кандидата на должность спикера палаты представителей США. По американскому законодательству на пост спикера нижней палаты конгресса могут выдвигаться не только законодатели, но и иные лица.