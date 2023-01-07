Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ на Украине выполняют миссию НАТО

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны выполняют миссию НАТО. Свою точку зрения он обозначил в эфире телеканала «1+1» в четверг, 5 января.

«Они (страны Альянса — Ред.) не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — подчеркнул он.

По словам министра, высказывания иностранных политиков о том, что Украина стала щитом для западной цивилизации, подтверждают его позицию.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отметил, что военная помощь Киеву является кратчайшим путем к достижению мира в регионе. Он призвал союзников вкладывать больше ресурсов в кампанию по вооружению Украины. Столтенберг также подчеркнул, что считает атаки на российские военные объекты абсолютно правомерными.

При этом 16 декабря американский судья Эндрю Наполитано заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США и указал на опасность продолжения финансовой и военной поддержки Киева.

31 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году государство получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники.

В свою очередь Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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