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Совбез Белоруссии: группировка совместных войск рассчитана на защиту западных границ Союза

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Совместная группа войск России и Белоруссии ставит основной своей целью исключительно оборону и защиту границ Союзного государства. Такое заявление в пятницу, 6 января, сделал госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

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Вольфович пояснил, что региональная группировка была развернута на территории Белоруссии после совместного решения президентов Белоруссии и России, принятого еще год назад.

«Региональная группировка войск ― один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», ― добавил он.

В то же время Вольфович обратил внимание на наращивание военной активности, военных учений и полетов разведывательной авиации со стороны западных стран. Такая политика, по мнению главы белорусского Совбеза, вовсе не несет в себе миролюбивых целей, в связи с чем и была развернута совместная группировка войск.

Ранее, 5 января, в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки сил Минска и Москвы.

30 декабря Александр Вольфович заявил, что сотрудничество Москвы и Минска лишь усиливается на фоне новых вызовов, вызванных деструктивной политикой недружественных стран.

По его словам, развертывание совместной группировки войск идет по плану.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Он также отметил, что учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году.

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда же отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства.

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