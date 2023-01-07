В ООН прокомментировали решение Германии, США и Франции передать Украине БМП

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 6 января, отвечая на вопрос, как в секретариате всемирной организации оценивают решение Германии, США и Франции передать Киеву БМП заявил, что ООН видит своей целью завершение конфликта на Украине.

По его словам, в ООН уже неоднократно поступали вопросы о поставках оружия.

«Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик.

В этот же день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Пентагоне рассказали, что в поставки Украине впервые войдут зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow, а также 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ). Помимо этого, США еще направят Киеву 50 боевые машины пехоты (БМП) Bradley,

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».