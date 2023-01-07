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Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Пушкино
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Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Пушкино

Пожар уничтожил жилой дом в подмосковном Пушкино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В жилом доме в городском округе Пушкино произошел пожар. Об этом 7 января сообщило ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме на улице Ленточка поступило в 03:10. Площадь пожара составила 300 кв. м. К тушению привлечены пять единиц техники и 15 спасателей.

В Сети появилась информация, что в доме проживали пять семей. Информации о пострадавших нет.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь практически полностью уничтожил дом.

Накануне стало известно о пожаре в многоэтажном жилом доме в подмосковном Голицыно. Данные о пострадавших и причинах возгорания уточняются.

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