Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у западного побережья Турции. Об этом в субботу, 7 января, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 04:52. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 130 км к северо-западу от города Измир, население которого составляется порядка 2,5 млн человек.

ВА настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 23 ноября, на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате стихии пострадали 46 человек, один из них находился в тяжелом состоянии. В некоторых городах разрушились стены зданий.