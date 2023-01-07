Россиянам напомнили об индексации пенсий с января

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова 7 января напомнила, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии.

В беседе с агентством «Прайм» она сообщила, что на конец 2022 года в декабре инфляция прогнозируется на уровне 12,3%. В рамках индексации на 4,8% в 2023 году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии с 7220,7 рублей до 7567, 3 рублей, а также вырастет стоимость пенсионного балла с 118,09 до 123,76 рублей.

Также с 1 января увеличится на 3,28% прожиточный минимум в России, в связи с этим возрастет и прожиточный минимум пенсионера (ПМП).

Пенсионерам, чьи выплаты окажутся ниже этого показателя, будут автоматически произведены социальные доплаты до уровня нового ПМП.

По словам экономиста, в среднем по ПМП с 1 июня 2022 года составлял 11 970 рублей, и его размер увеличится с 1 января 2023 года до 12 363 рублей.

Также индексация затронет и другие виды выплат, добавила Финогенова.

При этом других категорий населения индексация коснется позже.

«Страховые пенсии по инвалидности для неработающих граждан будут проиндексированы на 4,8% с 1 января. Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля (планируемый размер повышения на 3,3%), а ЕДВ пересчитаны с 1 февраля на уровень инфляции 2022 года. ЕДВ будет пересчитан как работающим, так и не работающим пенсионерам. С 1 февраля на уровень инфляции будут увеличены и такие пособия, как выплаты на погребение пенсионера и денежная стоимость набора социальных услуг», — рассказала экономист.

Как отметила Финогенова, с 1 октября произойдет индексация для военных пенсионеров индексация. Перерасчет составит 10,5% от размера денежного содержания военнослужащего

Пенсионерам, проживающим в условиях Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях фиксированная часть пенсии будет повышаться в проактивном режиме. Так выплаты с 1 сентября для пенсионеров, имеющих стаж в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, составит 11 350,95 рублей (7 567,3 рублей +50%), а для пенсионеров, приравненных к ним местностей, со стажем не менее 20 лет — 9 837,49 руб. (7 567,3 +30%).

Кроме того, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в 2023 году составит 21 862 рубля, а средний размер социальной пенсии – не менее 12 562 рублей, уточнила эксперт.

Ранее, 2 января, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в 2023 году индексация пенсий пройдет в несколько этапов. По его словам, изменения будут 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 октября.