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Пентагон рассказал о помощи украинским боевикам в ремонте техники

Пентагон: украинские военные могут звонить западным специалистам для ремонта техники
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
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Заместительница помощника министра обороны США Лаура Купер 6 января сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут связываться с западными специалистами для получения пошаговой инструкции по ремонту неисправной техники, полученной из-за рубежа.

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«Украинские служащие, (управляющие зарубежной техникой. — Ред.), где бы они ни были на Украине, если они нуждаются в помощи в ремонте — им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию. И опытные эксперты пошагово пройдут с ними (этапы ремонта. — Ред.)», — рассказала она.

Также она отметила, что США уделяют особое внимание поставкам систем противовоздушной обороны (ПВ) для Украины.

«Так что мы и наши союзники будут продолжать стремиться укреплять ПВО Украины. Артиллерия, дальнобойная артиллерия — сюда относится наша система HIMARS. И бронетехника — это третий приоритет», — сказала Купер.

Ранее в этот день Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Пентагоне рассказали, что в поставки Украине впервые войдут зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow, а также 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ). Помимо этого, США еще направят Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley.

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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