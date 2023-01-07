СМИ узнали о планах Японии пригласить главу Южной Кореи на саммит G7

Власти Японии рассматривают идею пригласить президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, а также премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе на саммит G7, который запланирован на май 2023 года в Хиросиме. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщила газета Yomiuri в субботу, 7 января.

Отмечается, что также рассматривается вариант приглашения премьер-министра Индии Нарендры Моди. Токио заинтересован в их приглашении для реализации «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

В то же время между Сеулом и Токио сохраняются разногласия насчет ряда исторических вопросов. Например, при администрации предыдущего премьер-министра Южной Кореи Мун Чжэ Ина местные суды обязали японские корпорации выплатить компенсации южнокорейским рабочим, которых принуждали к труду в годы Второй мировой войны, а также женщинам, которых насильственно мобилизовали в японскую армию.

Япония эти требования не принимает, объясняя это тем, что вопрос между странами был решен установлением дипотношений в 1965 году.

Ранее, 2 января, издание Nikkei сообщило, что Япония также намерена пригласить на 49-й саммит G7 президента Украины Владимира Зеленского. Украинскому лидеру могут предложить выступить перед членами альянса по онлайн-связи.

Помимо этого, сообщалось о планах японского премьер-министра Фумио Кисиды пригласить на встречу президента Индонезии Джоко Видодо.

В мае 2022 года, когда принималось решение по выбору города для проведения саммита, Кисида назвал Хиросиму максимально подходящим для обязательств по защите мира. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе также находится его избирательный округ.